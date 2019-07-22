Спустя два месяца после инаугурации Владимира Зеленского, украинцы выбрали новую Верховную раду. Политическая сила президента, сформированная за несколько месяцев до выборов, заняла уверенное первое место и теперь претендует на единоличное большинство в парламенте.

Если партии Зеленского не хватит мажоритарных мандатов, чтобы набрать фракцию в 226 голосов, компанию «Слуге народа» в коалиции готовы составить другие партии, сумевшие преодолеть пятипроцентный барьер. Кроме «Оппозиционной платформы – За життя», на старте заявившей об отказе сотрудничать с МВФ и добиваться членства в НАТО. О том, как в штабах партий отреагировали на результаты выборов и что они ожидают от нового парламента – в материале РБК-Украина.

В Украине в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную раду. В парламент следующего созыва проходит пять партий, следует из данных национального экзит-пола. Пропрезидентская «Слуга народа» набрала 44,2% голосов, на втором месте – «Оппозиционная платформа – За життя», за которую отдали свои голоса 11,4% избирателей, пришедших на участки 21 июля.

Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко набрали 8,8% и 7,4% голосов соответственно. Еще одной партией, сумевшей преодолеть пятипроцентный барьер, стал «Голос» Святослава Вакарчука. За эту политсилу проголосовало 6,5% избирателей.

Итоговые цифры парламентской кампании ЦИК объявит в ближайшие дни. Но уже, отталкиваясь от данных экзит-пола, можно предположить, что СН проведет по партийному списку в Раду 126 человек, «Оппоплатформа» – 33, ЕС Порошенко – 26, «Батькивщина» – 22, «Голос» – 18. К слову, социологи накануне выборов также предсказывали проход в Раду пяти партиям. Но ближе всех оказалась группа «Рейтинг», чей прогноз стал самым точным среди других социологических исследований.

Эти выборы в Раду вызвали куда меньший интерес у граждан, чем голосование в первом и втором турах президентской гонки в марте и апреле, когда явка была 63,5% и 62% соответственно. По данным ЦИК, к закрытию участков 21 июля активность избирателей составила менее 50%. Причем жители и Западной, и Восточной Украины в этом плане показали примерно одинаковый результат. В Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях интерес к голосованию был таким же, как и в Черниговской, Сумской и Днепропетровской – немногим более 50%. Самую низкую явку зафиксировали в Закарпатской и Черновицкой областях – около 41%.

За шаг от большинства

Атмосфера в штабе «Слуги народа» в КВЦ «Парковый» ничем не отличалась от той, которая была здесь же во время президентских выборов: стол для настольного тенниса, лаунж-музыка, бесплатный алкоголь и закуски.

Помимо прессы, представителей «Зе!Команды» и гостей, здесь появлялись люди с бейджами «Кандидат», которых, к слову, было не так много. Посреди дня в штаб приехал глава Офиса президента Андрей Богдан. Обойдя зал, и не ответив на вопросы журналистов, он удалился из открытой зоны кулуаров. Днем также дважды приезжал и президент Владимир Зеленский, но к прессе он вышел только в восемь вечера, после объявления результатов экзит-полов.

Данные относительно «Слуги народа» – 44,2%, в штабе встретили аплодисментами. «С учетом явки примерно в 50%, это – невероятный показатель. При такой явке мы рассчитывали процентов на сорок, не больше. Низкая явка, очевидно, играла против нас», – рассказал РБК-Украина один из политтехнологов партии Зеленского.

«Это большое доверие и большая ответственность», – прокомментировал предварительные результаты своей партии Зеленский, и озвучил приоритеты команды власти: прекращение войны, возвращение пленных и победа над коррупцией.

Результаты «Слуги народа» по мажоритарным округам – пока под большим вопросом. В неофициальных разговорах штабисты называют цифры от 70 до 90 мандатов. «Сразу после закрытия участков пошли пока точечные сигналы о телодвижениях на округах от наших оппонентов, особенно там, где перевес нашего кандидата минимален. План в том, чтобы признать выборы на отдельных участках, где у нас большой перевес, недействительными. Все только начинается», – сказал один из штабистов.

На данный момент «Слуга народа» может рассчитывать примерно на 200-210 мандатов, оценивают в партии. Таким образом, до 226 голосов и монопольного большинства им будет не хватать около двух десятков голосов. По словам штабистов, не исключается вариант, когда недостающие мандаты соберут за счет мажоритарщиков-самовыдвиженцев. «Думаю, к нам будет очередь желающих стоять, так что мы будем фильтровать кандидатов. Возможно, они вступят не во фракцию, а только – в коалицию, возможно, будем просить Конституционный суд разъяснить эти нюансы», – сказал собеседник РБК-Украина в руководстве партии.

«Главный итог – нас теперь никто не сможет шантажировать, не будет ни «золотой», ни «бриллиантовой» акции. Мы будем вести переговоры с уважением, но с позиции победителей», – сказал один из партийных политтехнологов.

Главный потенциальный партнер «Слуги народа» – «Голос» Святослава Вакарчука, считают в партии. «Наша инициатива к господину Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука – это вопрос к нему, потому что это большая ответственность», – заявил Зеленский, добавив, что в кресле премьера он все же видит «не политика, а гуру экономики с авторитетом на Западе».

Кроме того, отвечая на вопрос по поводу возможных досрочных местных выборов, Зеленский сказал: «Не расслабляйтесь». Ранее источники РБК-Украина в бывшей правящей коалиции говорили о том, что план проведения этих выборов есть, и он обсуждался, в частности, в Кабмине Владимира Гройсмана.