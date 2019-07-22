Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Европейским союзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года — даты, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро. Об этом сообщила сегодня журналистам глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, передает БЕЛТА.

«Да, мы подпишем соглашение об упрощении визового режима. Я не могу назвать конкретную дату, но фактически все документы уже подготовлены и обе стороны проходят необходимые правовые юридические процедуры», — сказала Андреа Викторин.

Этой работой с обеих сторон занимается специальная комиссия. Предположительно, она завершит свою деятельность до ноября 2019 года. «Потому что мы прекрасно пониманием, знаем крайнюю дату подписания — 2 февраля 2020 года», — добавила она.

Глава представительства ЕС отметила значительный прогресс в отношениях с Беларусью за последние годы. В частности, практически вдвое увеличен объем помощи со стороны Европейского банка реконструкции и развития. «Многое достигнуто во взаимоотношениях Беларуси и Европейского союза. Например, создана координационная группа, которая встречается раз в полгода, обсуждает различные проблемы, связанные с правами человека, торговлей, экономическим развитием, таможенной сферой. Важно, чтобы эти проблемы обсуждались специалистами в тесном сотрудничестве», — отметила Андреа Викторин.