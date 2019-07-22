Через границу России с 19 августа в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 кг овощей и фруктов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ТАСС.

Согласно постановлению правительства, в багаже и ручной клади будет разрешен провоз не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.

Для провоза более крупных партий понадобятся фитосанитарные сертификаты. В случае отсутствия документов продукцию либо вернут обратно, либо уничтожат за счет собственника.

Новые правила распространяются на водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт. Нововведения коснутся также членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых отправлений.

Ранее фитосанитарные сертификаты требовалось оформлять на посадочный материал и картофель.