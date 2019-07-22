Печатание пустых ничем не подкрепленных денег будет иметь крайне негативные последствия. Экономика в таком случае теряет в своем потенциале на несколько лет вперед, объяснили аналитики Нацбанка.

«Мы развиваемся негибко, это угроза нашему благосостоянию в долгосрочной перспективе. Причина в низкой производительности труда. Как следствие, вложенные в экономику деньги не дают должной отдачи. Иными словами, от каждого вложенного рубля мы получаем 90 копеек», – рассказала во время медиазавтрака, организованного исследовательским центром ИПМ, начальник управления исследований Национального банка Беларуси Наталья Мирончик.

Сегодня экономика перестала быть эффективной, темпы ее роста низкие. Последние семь лет долгосрочные темпы роста не превышают 0-2%, обозначила проблему аналитик Нацбанка.

Однако, напомним, что президент Беларуси поставил амбициозную цель достичь к 2025 году ВВП в 100 млрд. То есть вырасти мы должны почти в 1,7 раза, учитывая что в 2019 году ВВП составит 61 млрд долларов, по оценке Минэкономики.

В реальности же, пока белорусская экономика растет очень медленно. В первом полугодии валовой внутренний продукт Беларуси вырос лишь на 0,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Можно ли достичь заветного ВВП и сможет ли белорусское руководство противостоять соблазну вновь использовать печатный станок для стимулирования экономического роста? Как мы помним, прецеденты уже были.

«В 2010 году мы стимулировали экономику. И темы роста были достаточно высокие. Мы выросли в среднем на 6,6%, но потом в следующие три года резко скатились до 1,5%. Вот это стимулирование экономики обернулось кризисом платежного баланса», – напомнил заместитель начальника управления исследований Национального банка Михаил Демиденко.

Он заметил, что в данной ситуации пришлось существенно скорректировать белорусский рубль, потому что не нашлось финансовых ресурсов, чтобы покрыть те разрывы, которые существовали в платежном балансе. Как итог: трехзначная инфляция в течение года и низкие темпы роста ВВП на протяжении последующих лет.

«Иногда мы слышим от некоторых экспертов, что главное напечатать деньги, понизить ставки и дать доступ предприятиям к дешевым кредитам и все будет расти, как на дрожжах. Но нужно понимать, что главное условие устойчивого долгосрочного экономического роста – это финансовая макростабильность», – отметил Михаил Демиденко.

Что будет, если печатать

По словам аналитика, если включить печатный станок, вырастут зарплаты, инвестиции, прибыль. Будет расти и ВВП, но очень недолго.

«В это период мы начнем накапливать проблемы – дисбаланс на валютном рынке, во внешней торговле. Будет расти госдолг. Возникнет и дефицит бюджета. Это все окажет давление на курс и на инфляцию. Последствия – так называемая корректировка», – отметил Михаил Демиденко.

По его словам, после этого мы снова окажемся в начале пути, ведь Нацбанку в течение нескольких лет удалось поддерживать низкий уровень инфляции.

«Регулятор также пытается добиться сегодня максимальной финансовой стабильности, и если мы попытаемся решить вопросы экономического роста простым путем, мы это все подорвем», – считает эксперт.

Михаил Демиденко подчеркивает, что вот эти «корректировки» кризиса в экономике имеют всегда свою цену. Экономика теряет в своем потенциале на несколько лет вперед.

Пойти другим путем

Эксперт считает, что можно пойти и другим путем: не напечатать ВВП, а создать его.

«Понятно, в первое время рост будет умеренным. Зарплаты будут повторять динамику роста ВВП, они не будут выше. Инвестиционная активность будет расти. Но самая главная точка роста – это рост экспорта», – рассказал он.

Как только мы увидим, что белорусский экспорт растет не за счет господдержки и стимулирования курса, как только мы научимся делать товары, которые покупают в других странах, их будут покупать и у нас, потому что они дешевле, лучше, эффективнее, признал Михаил Демиденко.

«То есть критерий, по которому можно определить, что мы выходим на траекторию устойчивого роста, это то, что будет происходить с нашим экспортом», – пояснил эксперт.

Также нужно обеспечить финансовую макроэкономическую стабильность, дополнил аналитик. А стабильно низкая инфляция приведет к низким процентным ставкам. Это предполагает сбалансированный бюджет, а также устойчивый госдолг.

«И наконец, мы должны обеспечить условия роста. В первую очередь, балансируем экономику, затем проводим структурные реформы и улучшаем бизнес-климат», – сказал Михаил Демиденко.

Без этих условий создать ВВП не получиться, заключил эксперт Нацбанка.