Министерство образования постановлением от 10 июля №105 установило формы проведения выпускных экзаменов в 2019-2020 учебном году и перечень учебных предметов, по которым они будут проводиться. Такая информация размещена на сайте Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Девятиклассники будут сдавать три письменных экзамена: белорусский и русский языки, а также математику. Для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на второй ступени общего среднего образования велось на языке национального меньшинства — польском или литовском, наряду с этими предметами обязательным утвержден польский или литовский язык в письменной форме.

В колледжах искусств, средних школах — колледжах искусств и гимназиях — колледжах искусств девятиклассники вместе с основными будут сдавать один из учебных предметов на выбор. Экзамен будет проводиться в практической форме.

Одиннадцатиклассникам в новом учебном году предстоит письменно сдавать математику, белорусский язык или русский язык на выбор. Устными будут экзамены по иностранному языку и истории Беларуси. Ученики из классов национальных меньшинств сдают также письменный экзамен по польскому или литовскому языку. Одиннадцатиклассники средних школ — колледжей искусств, гимназий — колледжей искусств сдают дополнительный практический выпускной экзамен по выбору, направленный на развитие их творческих способностей.

Постановление вступает в силу с 1 сентября.