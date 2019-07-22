Министр экономики Дмитрий Крутой заявил, что оценивает итоги развития экономики Беларуси в первом полугодии нормально и рассказал, как вырастет ВВП в июле-декабре. В правительстве пока не намерены отказываться от прогноза роста в 4%, утвержденного указом президента.

В интервью программе «Главный эфир» белорусского телевидения Дмитрий Крутой обратил внимание на качественные параметры роста. По его словам, они выполняются.

«В любом случае наше министерство оценивает эти итоги нормально. ВВП вырос на 0,9% в тех сложных внешних условиях, в которых мы оказались, особенно последние месяцы. Качественные параметры роста нашей экономики перевыполнены: это и инфляция ниже установленных заданий. Это и объем прямых иностранных инвестиций: мы уже миллиард практически имеем по итогам пяти месяцев. И задание 1,6 млрд по году на сегодняшний день тоже как бы просматривается. Но количественные параметры — ВВП и экспорт — не достигли своих значений», — сказал он.

Дмитрий Крутой отметил несколько неожиданный рост в строительстве, а также увеличение розничного товарооборота на фоне увеличения доходов населения.

«Безусловно, есть и субъективные и объективные причины, но если говорить в целом в нашем отраслевом разрезе, кто был лидером в первом полугодии, то это, безусловно, строительный наш сектор. Вот здесь мы действительно… лидер такой довольно неожиданный, конечно, плюс целых три десятых процента роста строительно-монтажных работ, очень высокая активность на многих инвестиционных объектах действительно помогли нашему ВВП в целом. И это розничный товарооборот (+5,5%), как бы это прямое следствие роста доходов населения. И что очень важно, что наши граждане поверили и все-таки оставили деньги внутри республики», — добавил он.

Снижение объемов в промышленности и экспорте министр связал с низкими темпами роста основных торговых партнеров, а также инцидентом с поставками «грязной нефти».

«Если говорить об аутсайдерах, вынужденных, то это в первую очередь Минпром и концерн «Белнефтехим». Здесь, конечно, сложно давать оценку, потому что есть влияние вот этого внешнего фактора, когда экономики двух наших ключевых соседей, двух наших партнеров: это Россия выросла только на 0,5%, и это Европейский союз, максимальный рост только на 1,4%, а по ключевым странам, таким как Франция, Италия это рост вообще от 0,1% до 0,5%. Это наши основные рынки сбыта», — сказал министр.

По словам Дмитрия Крутого, несмотря на то, что прогноз по первому полугодию не выполнен, правительство не собирается менять его в целом по году.

«Мы пока остаемся в этих рамках. Наш прогноз был вырасти на 1,8% по ВВП. По факту получило 0,9%. То есть недобор вот этих 0,9%. Во втором полугодии прошлого года у нас все-таки снизилась база по темпам роста ВВП и однозначно этот фактор будет влиять. Плюс мы все-таки ищем практически в ежедневном режиме резервы по нашим отраслям. Последний месяц на 1,5 пункта добавило сельское хозяйство и хорошие виды на урожай, но опять же если не будет экстренных катаклизмов с погодой. Опять же это станет базой для животноводства и мы сумеем подтянуться и по молоку и по мясу. И эта отрасль сможет, по нашему мнению, вернуться в те прогнозные параметры, которые планировались», — завершил он.