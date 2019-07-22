В период с 31 мая 2019 года по 31 января 2020 гола в Шарковщинском районе проводится эксперимент в рядах правоохранителей.

Об этом пишет региональное издание «Кліч Радзімы» со ссылкой на начальника местного ОВД Сергея Орешкова.

Суть эксперимента заключается в том, что обычные милиционеры станут так называемыми «шерифами». То есть, сотрудники правоохранительных органов получат полномочия сотрудников уголовного розыска, участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.

«Это позволит уменьшить и равномерно распределить нагрузку на сотрудников. В сельской местности, где плотность населения небольшая, глубокая специализация каждой из этих служб не требуется», — констатировал глава регионального отдела милиции.