Королева выразила свое особое расположение к Меган Маркл, супруге своего младшего внука.

Как сообщают британские СМИ, Елизавета II пригласила Меган Маркл в одну из своих закрытых резиденций. Эта почесть означает, что монархиня питает любовь к жене принца Гарри. Это один из любимых домов королевы, там бывают только самые близкие люди Елизаветы.

Такой подарок королева сделала герцогине по случаю ее наступающего дня рождения. Известно, что 4 августа Меган Маркл исполнится 38 лет.

Ее Величество даже подчеркнула, что для нее будет честью, если Маркл приедет посетить закрытый дворец.

Журналисты предполагают, что именно на Меган будет возложена честь исполнить последнюю волю королевы после ее смерти. С появлением актрисы в замке интерес жителей страны к Елизавете II значительно возрос.