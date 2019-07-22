Глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко поддерживает идею введения единой валюты в России и Беларуси в рамках Союзного государства. Об этом она сообщила в эфире телеканала ОНТ.

Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику, – отметила политик.

По ее словам, государства должны создать полноценный союз с позиции одинаково развивающихся экономик. Иначе, добавила она, «интегрироваться будет сложно».

Также спикер Совета федерации России высказалась о том, что Минск и Москва должны одинаково регулировать налогообложение в экономике.

При этом Матвиенко подчеркнула, что имеется в виду полноценный союз двух стран, а не создание единого государства.

Добавим, что вопрос об интеграции активно осуждается политическим бомондом России и Беларуси с конца прошлого года, когда российский премьер Дмитрий Медведев подписал указ о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции.

Недавно глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин назвал сроки, когда в России и Беларуси может быть введена единая валюта.