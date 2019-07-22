Сегодня, 22 июля, Александр Лукашенко подписал указ № 274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».

Указ регламентирует правила призыва на срочную воинскую службу и службу в резерве граждан Беларуси мужского пола в августе-ноябре 2019 года.

В соответствии с указом на воинскую службу призовут лиц мужского пола старше 18 лет, при условии, что они не имеют права на отсрочку.

Также на службу призовут лиц мужского пола старше 18 лет, которые утратили право на отсрочку. Напомним, не так давно приняли новый закон о призыве: теперь отсрочку от армии будут предоставлять лишь один раз для получения образования.

Также документ, подписанный президентом, предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, которые выслужили установленные сроки.