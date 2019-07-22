Белорус Никита Коляда выиграл золотую медаль в спортивной ходьбе на 10 км на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Швеции.

Заключительный соревновательный день континентального форума принес белорусам вторую медаль! Еще одно золото кладет в нашу копилку ходок Никита Коляда, который одержал уверенную победу в заходе юниоров на 10000 метров. Итоговый результат спортсмена — 41:10.03, что является лучшим результатом европейского сезона, сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.

Мужская ходьба на 10000 метров стала последним видом для белорусов в утренней программе четвертого дня соревнований. Наш Никита Коляда уже на втором километре дистанции захватил лидерство и с каждым кругом лишь увеличивал свой отрыв от преследователей. Как итог — более 40 секунд выиграл у серебряного призера, итальянца Риккардо Орсони наш Никита.

Легкоатлету удалось улучшить свой личный рекорд более чем на 40 секунд! Непростыми были погодные условия на стадионе сегодня, но нашему Никите это не стало помехой. С уверенностью одержал победу Никита, чем безумно порадовал всех болельщиков.