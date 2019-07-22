С вечера 20 июля сначала в социальных сетях, а потом и в крупных интернет-изданиях появились сообщения о кончине президента Гурбангулы Бердымухамедова.

По информации корреспондентов «Хроники Туркменистана», на данный момент в Ашхабаде спокойно, паники нет, культурные мероприятия не отменялись, дополнительные наряды полиции в городе не выставлялись.

Однако, как выяснилось, в тяжелом состоянии находится мать президента — Огулабат Бердымухамедова, которую перевезли в Германию.

Еще 21 мая бригада турецких врачей, в том числе известный анестезиолог, в срочном порядке вылетела в Ашхабад. Причиной, по данным издания Turkmen Yurt TV, стало ухудшение состояния матери главы государства.

Стоит отметить, что президент Бердымухамедов исчез на 10 дней после того, как провел расширенное заседание Кабинета министров Туркменистана 5 июля. По какой причине глава государства пропал из поля зрения официальные СМИ не уточняли.

15 июля по гостелевидению объявили, что президент вышел в отпуск и показали репортаж о том, как он пишет книгу и проводит время с семьей. С того момента Бердымухамедов на публике не появлялся.

Журналисты издания «Гундогар» обнаружили, что один из президентских самолетов 12 июля был замечен в Германии.