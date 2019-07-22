утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что потерпевшими являются местные жители: 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник, сообщает СК.

Первоначально по подозрению в совершении двойного убийства задерживались двое местных жителей, однако после проведения необходимых следственных действий и получения объективных данных, свидетельствующих о том, что задержанные не причастны к совершению убийства, они были освобождены из-под стражи.

В настоящее время по подозрению в совершении убийства (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь) сотрудниками управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержаны двое ранее судимых мужчин (1980 и 1977 годов рождения, жители Осиповичского и Любанского районов соответственно), с ними проводятся следственные действия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено огнестрельное оружие, с помощью которого, предположительно, совершено преступление.

Также задержан брат одного из подозреваемых, 1972 года рождения, который проверяется на причастность к пособничеству в совершении противоправных действий.

Расследование продолжается.