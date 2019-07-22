Беларусь готова к усилению политического диалога с Европейским союзом. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, передает БЕЛТА.

«Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Беларусь к этому готова. Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас», — подчеркнул Александр Лукашенко.