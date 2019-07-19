С 19 июля вступили в силу изменения и дополнения в Уголовный кодекс. Ужесточены условия, при которых могут быть освобождены от ответственности взяткодатели и посредники, расширен перечень субъектов коррупционных преступлений. Подробнее о некоторых новшествах узнал МЛЫН.BY.

Теперь, например, чтобы больше регламентировать порядок, позволяющий избежать уголовной ответственности взяткодателю, который сотрудничает со следствием, предусмотрено, что он должен не только добровольно заявить о факте дачи взятки, но и активно способствовать раскрытию и расследованию.

Кроме того, снижается нижний предел наказания по статье 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Сроки наказания в виде лишения свободы уменьшили на два года: с пяти до трех лет по части 2 (Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотиков) и с восьми до шести лет по части 3 (Предусмотренные частью 2 действия, совершенные группой лиц, должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, лицом, ранее совершившим подобные преступления, в отношении наркотических средств в крупном размере, особо опасных наркотиков, сбыт на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему).

Верхние пределы наказаний по этим частям уголовной статьи остаются без изменений — восемь и пятнадцать лет соответственно.

Кроме совершенствования антинаркотического законодательства, этим же законопроектом установлена уголовная ответственность за умышленные действия по реабилитации нацизма — изменения внесли в статью 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и за использование допинга в спорте. Такая информация была размещена на сайте pravo.by.

«Всегда страдают спортсмены и не страдают те, кто склоняет их принимать допинг. Поэтому вводится понятие склонения к допингу», — ранее сообщил член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Александр Богданович.

Появилась и новая статья в УК — 342-1. Она вводит уголовную ответственность за пропаганду самоубийства. Поводом для ее введения стало появление так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Статья предусматривает наказание за умышленное распространение информации, которая склоняет к лишению себя жизни. При этом в Уголовном кодексе сохранена статья 145 «Доведение до самоубийства».

По новой статье наказание предусмотрено до 6 лет лишения свободы, если суицид совершили два и более человека.

Также изменения в уголовном законодательстве коснулись применения судами конфискации имущества у обвиняемых. С 19 июля такое наказание исключается из УК. Теперь будет применяться только специальная конфискация. Например, это имущество или деньги, полученные преступным путем, орудие преступления. Вместо конфискации вводятся штраф от 300 до 5000 базовых величин.

За клевету (ст. 188 УК) уголовная ответственность теперь будет предусмотрена, если это произошло во время публичного выступления или в интернете, СМИ. И только в том случае, если она содержит обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Изменения коснулись и статьи 157 «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Теперь человека освобождают от уголовной ответственности, если он предупредил партнера о наличии заболевания, но тот добровольно согласился вступить с ним в отношения.

Из УК РБ исключили и несколько статей. В частности,из раздела «Преступления против осуществления предпринимательской деятельности» убраны 5 статей: 224 (Нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси), 232 (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), а также статьи 244 (Нарушение антимонопольного законодательства), 249 (Дискредитация деловой репутации конкурента), 234 (Лжепредпринимательство).

Также по экономическим преступлениям увеличивается крупный размер с 250 базовых величин до 1000, особо крупный — с 1000 до 2500 базовых величин.