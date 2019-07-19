В сентябре откроется детский спортивный центр олимпийской чемпионки Аллы Цупер

Детский развивающий центр «ТРИЧЕТЫРЕ» откроется в Минске в начале сентября. Консультантом и одним из организаторов проекта является олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фристайлу Алла Цупер.

В центре будут заниматься дети от 2 до 12 лет. Все они будут разбиты на множество групп в зависимости от возраста. Программа для малышей от двух до шести лет направлена на общее физическое развитие. А уже в старших группах будет акцент на гимнастику. Впрочем, одна из задач тренеров — поиск талантов и для других видов спорта: в процессе обучения будут консультации о предрасположенности к тому или иному виду спорта.

В программе центра спортивная гимнастика, оздоровительная гимнастика, эстетическая гимнастика, фристайл, акробатика и паркур. Для каждой группы сформирована собственная программа, учитывающая особенности и потребности детей каждого возраста. Занятия будут проводить опытные тренеры, зарекомендовавшие себя в работе с детьми. В подборе персонала и подготовке программы участвовала непосредственно Алла Цупер.