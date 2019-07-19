С 19 июля в Беларуси вступили в действие изменения в Уголовный кодекс. Они были утверждены законом №171-3 от 9 января «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь».

Из Уголовного кодекса исключена статья за лжепредпринимательскую деятельность.

Незаконной предпринимательской деятельностью теперь не будет считаться деятельность без регистрации. В этой статье сохраняется наказание только за предпринимательскую деятельность, которая ведется без лицензии, когда такая деятельность необходима.

В новом УК увеличены пороги крупного и особо крупного ущерба. Крупным ущербом теперь будет считать 1000 базовых величин (ранее 250), а особо крупным — 2000 БВ (ранее 1000). В 2019 году это 25 500 и 51 000 рублей соответственно.

По статье 243 Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов крупными размером признается 2000 БВ, а особо крупным 3500 БВ

За менее тяжкое или не представляющее большой общественной опасности преступление против порядка осуществления экономической деятельности не может быть назначено лишение свободы в качестве наказание лицу, совершившему такое преступление впервые. Исключение сделано для контрабанды, незаконного экспорта и отмывания денег.

Изменения касаются и статьи о деятельности от имени незарегистрированных организаций. За нее теперь не предполагается уголовное преследование, а только административная ответственность.

Вместо общей конфискации вводится специальная, которая предполагает конфискацию доходов от преступной деятельности, а не всего имущества.

Также по ряду статей конфискация заменяется штрафом. Он может достигать 5000 БВ.

В кодекс внесена статья 342/1 за пропаганду самоубийства. Она будет наказываться штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. В случае если она повлекла самоубийство или покушение на него предусматривается ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до пяти лет. Если случаев самоубийства или покушения на него было два и более, то предполагается лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Также в связи со вступлением в силу закона предписывается освободить от наказания (основного и дополнительного), применения иных мер уголовной ответственности лиц, осужденных по части 1 статьи 188, части 1 статьи 189, статье 1931, части 1 статьи 223, статье 224, части 1 статьи 2261, статьям 232, 234, 244 и 249, части 1 статьи 255 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (далее – Уголовный кодекс Республики Беларусь), и считать таких лиц не имеющими судимости. В данный перечень внесены статьи за незаконную предпринимательскую деятельность и лжепредпринимательскую деятельность. Также будут освобождены от конфискации имущества осужденные до вступления в силу закона, если такое наказание не исполнено.