Какие бизнесы продаются на маркетплейсах?

Пять самых интересных объектов отыскало «Завтра твоей страны».

VIP-предложения от ресторатора

В начале июля на нескольких белорусских онлайн-площадках, специализирующихся на размещении объявлений о продаже-покупке бизнеса, потенциальным инвесторам был предложен известный минский ресторан Perfetto.

Его продавец хотел бы получить 553 тыс. рублей или 260 тыс. долларов в эквиваленте. Как указано в объявлении, свыше трети площадей заведения уже находится в собственности эксплуатирующей организации и есть возможность выкупить остальную часть по остаточной стоимости. По мнению продавца, эти площади «в одном из лучших мест Минска идеально подходят для сетевиков в общепите».

Бренд и заведение Perfetto появились на ресторанном рынке белорусской столицы в 2000-е годы и за эти годы сменили несколько владельцев. В 2017 году учредителем ресторана называлась Наталья Кернога. Текущее предложение о продаже Perfetto размещено от имени Дениса.

От его имени, кстати, этим летом выставлено на продажу еще одно заведение — ресторан-бар «на самой популярной гастроулице Минска» Зыбицкой. В объявлении нет названия ресторана, но присутствует подробная локация: «две летние площадки общей посадкой примерно на 150 мест (что на Зыбицкой приносит большие дивиденды)»; «в соседнем здании расположена гостиница, что привлекает в заведение дополнительный поток туристов». В объявлениях на разных площадках стоимость ресторана-бара отличается – от 594, 5 тыс. до 612 тыс. рублей (в эквиваленте от 290 до 300 тыс. долларов).

Фермерское хозяйство за миллион долларов

Одно из самых дорогих предложений – продажа фермерского хозяйства «Кольчуны-Агро» в Ошмянском районе.

Согласно объявлению, продавец хотел бы получить за него 2,05 млн рублей, что в эквиваленте равняется 1 млн долларов.

Хозяйство, площадь угодий которого составляет 865 гектаров, специализируется на выращивании сахарной свеклы, горчицы, редьки, картофеля, зерновых и оказывает услуги по посеву и уборке сельскохозяйственных культур собственной техникой.

«Кольчуны-Агро» — одно из крупнейших по площадям фермерских хозяйств Гродненской области.

Кулинарная школа

На продажу выставлен один из проектов, который свыше 11 лет назад основал бизнесмен Сергей Метто. В мае прошлого года владелец снэковой компании «Онега» скончался на 51-м году жизни после тяжелой болезни.

Теперь созданная им «Первая кулинарная школа Oede» «ищет нового хозяина». За 24,7 тыс. рублей покупателям предлагается «право на бренд, оборудование (2 полноценные кухни, рецепшн, офисная часть, санузлы, вспомогательные помещения), право аренды на помещение с дизайнерским ремонтом, домены и аккаунты в социальных сетях, контакты партнеров и налаженная схема работы».

Рекламные мониторы в минском метро

LCD-экраны в вагонах Минского метрополитена – еще одно предложение о продаже готового бизнеса, появившееся недавно на специализированных маркетплейсах.

240 мониторов в 12 составах на Московской и Автозаводской линиях с клиентской базой и договором на право размещения медиакопмлексов в вагонах метро оценены продавцом в 289 тыс. рублей.

Дорожающий мясоперерабатывающий комплекс

В 2017 году в интернет с предложением о продаже своего бизнеса – мясоконсервного предприятия с бойней в Ошмяных — вышли владельцы бренда «Бетпак». Производство мясных консервов с маркой и товаропроводящей сетью в России было оценено в 2,97 млн рублей.

В этом году на некоторых ресурсах появилось обновленное предложение того же продавца, в котором цена за тот же объект и опции определена уже в 3,485 млн рублей.