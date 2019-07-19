«Связи решают многое». Молодая белорусская актриса о гонорарах и кастингах

Киноиндустрия постоянно находится в поиске новых лиц — нужны открытые и настоящие люди, не боящиеся показать свои эмоции. Согласитесь, каждый хоть раз, но мечтал сыграть главную роль в так полюбившейся ему мелодраме или остросюжетном детективе.

Только непонятно, в какие двери стучаться: подавать документы в театральный институт, а может, ходить по всевозможным кастингам в надежде, что режиссер заметит и утвердит? Да и как пробиться на большие экраны, когда от конкурентов отбоя нет?

Сандра Юстюнел родом из Бобруйска. В 2015 году, после окончания школы, девушка пробует поступить в Белорусскую академию искусств на факультет актерского мастерства. Успешно проходит все туры, но, увы, так и не становится студенткой.

— Очень расстроилась, когда не поступила, но всегда верила, что все к лучшему. Так, собственно, и получилось. Мыслей поступать в другое место просто не было, а как таковой альтернативы не видела. Я точно знала, что должна заниматься творчеством. Ко всему, никуда больше идти поступать не было желания. Многие поступают по 5 раз, поэтому первая неудачная попытка послужила мне своеобразным опытом.

С новыми силами начала готовиться поступать еще раз — и все получилось! Тогда набирался курс «Режиссуры и кинопроизводства». Как раз у меня было музыкальное образование, и я сразу поняла, что это мое. Поступила, сейчас учусь на 4 курсе, играю в театре, где-то снимаюсь, на «Беларусь 2» работаю помощником режиссера.

Для того чтобы поступить в театральный вуз, нужно изрядно постараться: как минимум пройти три тура. К каждому из них абитуриент должен подготовить разный материал в виде стихотворений, отрывков из произведений и басен, выученных наизусть.

Так же желающим попасть в ряды первокурсников престижного факультета предстоит станцевать и спеть. Экзаменатор может попросить изобразить голубя или дерево. Еще одна важная составляющая — коллоквиум. И только тот, кто справится со всеми испытаниями, будет допущен до приемной комиссии.

О том, как Сандра готовилась к поступлению

Когда поступала в первый раз, занималась с профессионалом. Моим педагогом была актриса. Я весьма ей благодарна: она сумела объяснить мне какие-то основы. Второй раз уже готовилась сама, более осознанно.

Много читала, искала, смотрела спектакли. Я считаю, что готовиться самому можно, и, наверное, даже лучше. Всегда есть возможность написать студенту театрального вуза и проконсультироваться. Сама не раз отвечала абитуриентам на их вопросы. Главное — найти материал по душе, подходящий именно тебе. Читая что-то, следует задать себе вопрос: «Хочу ли я об этом говорить?», «Волнует ли меня эта тема?», «Взволнует ли она зрителя?».

Про первый актерский опыт

Впервые вышла на сцену театра во время учебы. Как сейчас помню этот трепет перед выходом и счастье после! На сцене тогда я провела минуты три, но какие они были!

Сейчас я играю в частном театре «Окна», где собраны актеры из купаловского театра, из театра юного зрителя, республиканского театра белорусской драматургии и так далее. Там играют такие актеры, как Игорь Петров, Сергей Новицкий, Женя Кульбачная, Татьяна Ружавская. Наш режиссер — Анжелика Аверкова.

Попала в «Окна» случайно — на спектакль о евреях нужна была поющая героиня не очень высокого роста. По типажу я полностью подходила. Старшекурсница из академии пригласила меня как вариант для рассмотрения. Меня сразу взяли. В итоге так и играю там: с продюсером и труппой два-три раза в месяц ездим по разным городам на гастроли. Иногда и в Минске получается выступить.

Началом творческого пути послужили съемки в массовке

Первая съемка была у меня в массовке, реклама World of Tanks. Все прошло довольно организованно, было интересно наблюдать за съемочным процессом. Мы были на площадке с утра и до вечера. Кстати, съемки проходили с известным американским актером Дольфом Лундгреном. Новичкам везет, как говорится.

Массовка интересна, когда ты на первом курсе и ничего не знаешь ни о кино, ни о съемках. Тем более, куда могут пригласить первокурсника, пока еще ничего не умеющего, как не на массовку? Особо там ничего и не надо делать и знать. Уже после того, как снимешься в эпизоде, массовки становятся не так интересны.

Сегодня на счету девушки есть несколько крупных проектов. Успела сняться на СТВ в проекте «Тайны Беларуси». Это была история жизни Ли Харви Освальда, где я сыграла его жену. Снималась в реалити-шоу на «Беларусь 2». Массовки, эпизоды, главные роли — все это было. Сейчас я поставила себе брекеты и в связи с этим сделала временную паузу.

Как попасть на кастинг?

На кастинг попасть несложно. Сейчас есть очень много страниц во «ВКонтакте» и Instagram, где постоянно требуются люди. Можно добавлять свои фотографии в кастинг-базы. У нас в академии всегда говорили, куда и что отправить, и потом, если твой типаж будет нужен, тебе звонят и приглашают на пробы. Желающих, как правило, достаточно много. Актеры часто друг друга знают, поэтому всегда царит доброжелательная атмосфера.

Кастинги везде проходят по-разному: обычно просят рассказать немного о себе, стать разными ракурсами к камере, могут попросить показать какие-то эмоции (грусть, радость, злость) и дать какое-то конкретное задание, которое нужно выполнить на данной съемке.

Знакомства могут сыграть решающую роль

Связи решают многое. Если ты много где крутишься, тебя многие знают и, возможно, могут кому-то посоветовать. В этом ничего плохого нет.

«Не секрет, что многие знаменитые актеры получили общественное признание не сразу. Евгений Дятлов стал по-настоящему популярным благодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей. Менты-6», где получил роль капитана Николая Дымова. На тот момент мужчине исполнился 41 год. До этого актер принимал участие и в других картинах, но как таковой славы они ему не приносили.

Анна Фроловцева попала на экран в 61 год с помощью сериала «Воронины», сыграв Галину Ивановну. Причем еще с молодости Анна беспрерывно снималась в различных сериалах и фильмах, но кроме небольших эпизодов ей ничего не предлагали».

Сандра не раз получала отказы и не видит в этом ничего страшного.

— Да, на кастингах мне отказывали, и это абсолютно нормально! Идешь, бывает, на кастинг: девять раз откажут, а на десятый возьмут. Главное — не сидеть на месте и не терять веру в себя. Кастинг — это дело случая. Не нужно ни в коем случае опускать руки: ты не можешь предугадать, кого конкретно они ищут, но всегда можешь попробовать.

Нет ничего не возможного! Саша Бортич, Ирина Старшенбаум — они не имеют актерского образования, но мы видим их на большом экране. Важно понимать, что ты можешь, трезво оценивать себя и знать, чего хочешь.

Многие привыкли думать, что за любые съемки будут платить огромные суммы.

В рекламе обычно хорошо платят, а вот в массовке — не очень. За эпизод в сериале «Мухтар», можно получить 150 рублей. Профессиональные актеры получают больше, они уже более избирательны в проектах и более известны. Есть и актеры, которые уже в студенческие годы много снимаются и получают хороший гонорар.

О планах

Я никуда не спешу. Бывает, отказываюсь от многих съемок, потому что считаю, что еще недостаточно подготовлена к ним. Снимаюсь только там, где хоть и сомневаюсь, но знаю, что это будет интересно и я смогу проявить себя. Считаю это правильным решением.

Я не мечтаю где-то конкретно сняться или кем-то конкретно работать. На самом деле еще до конца не поняла, чего хочу. Сейчас я на пути самопознания. Думаю, после академии все станет ясно.

Фото: из личного архива героини