Министерство здравоохранения сообщило о том, что с 1 января следующего года белорусским медикам будут начислять заработную плату по новой системе.

Согласно данным, то разработанные проекты предполагают существенную минимизацию существующих наименований выплат.

А таких на сегодняшний день набирается более полусотни, в том числе повышения, доплаты, надбавки и другие.

Минздрав планирует снизить их количество до 13 — 9 стимулирующих выплат и 4 компенсирующие доплаты, а также рассматривает варианты по возможности повышения зарплат сотрудникам системы здравоохранения.

Так, тарифная ставка первого разряда (36,4 рубля) заменяется на базовую ставку (Br180), а вместо 27-размерной тарифной сетки вводят 18-разрядную. Кроме этого, обсуждается вопрос о том, что выплаты бюджетников будут включать оклад, а также надбавки и премии.