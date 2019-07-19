В 2018 году белорусская Госавтоинспекция выступила с инициативой о внесении корректировок в законодательство. В числе прочего было предложено ввести систему штрафных баллов.

В настоящее время система штрафных баллов еще не введена, но как она может работать – представление уже есть. Об этом сообщает газета «Рэспублiка».

Некоторые водители в Беларуси привыкли ездить с постоянными нарушениями. Они готовы платить штрафы, но ездить будут так, как им вздумается. Система штрафных баллов могла бы остудить пыл нарушителей, ведь после накопления определенного количества баллов водительские права могут забрать.

Как это может работать. Так, за каждое нарушение насчитываются баллы – 1 минимум и 4 максимум. Все зависит от тяжести совершенного правонарушения. Кроме этого, будет выписываться денежный штраф.

Например, максимальное количество баллов (4) можно получить за создание аварийной обстановки, нарушение правил обгона с выездом на встречку, не пропуск спецтранспорта с включенными маячками и сигналом или превышение скорости второй раз за год более чем на 20 км/ч. Однако есть и «уникумы», которые могут одновременно ехать не пристегнутыми, разговаривая по телефону, превышая скорость, перевозя при этом ребенка с нарушениями на машине без технического осмотра. За такое можно набрать сразу 5 и больше баллов.

В результате может последовать лишение водительских прав. За 15 баллов права заберут на полгода.

В то же время за некоторые нарушения баллы начислять не будут. К ним относятся забытые дома права или отсутствие страховки.

Система штрафных баллов уже успешно зарекомендовала себя в Латвии и Грузии. Главной ее целью является мера воздействия на водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения.

В перспективе, если корректировки будут приняты, подобный подход к нарушителям правил дорожного движения позволит снизить количество правонарушений и ДТП на белорусских дорогах.

Проект системы ранее выносился на общественное обсуждение. В целом водители были не против, но, как отмечают в ГАИ, проблемы могут возникнуть у водителей маршруток. Они часто любят перевозить людей с превышением допустимого количества, а за это сразу начисляют два балла.