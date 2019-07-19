Пограничники Польши и Беларуси завершили проверку состояния госграницы.

Пограничники Польши и Беларуси завершили проверку состояния госграницы на всей ее протяженности между двумя государствами. Это первая такая проверка со времен провозглашения независимости Беларуси в 1991 году и выхода ее из состава СССР.

Работы длились восемь лет. За это время была проверена нумерация и расположение всех пограничных знаков, было проверено, не изменилась ли разделительная линия между двумя странами. Бывает, что это случается, например, в результате смещения русла реки, по которому проходит граница.

Из специального протокола, подписанного обеими сторонами в Гродно, видно, что на границе не произошло никаких изменений.

Протяженность польско-белорусской границы составляет почти 428 километров, из которых около 242 километров по воде.