Молодоженам подарили фальшивые $100, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В отделение банка в Бресте обратился местный житель 1980 года рождения, который предъявил к обмену купюру достоинством $100. Банкнота вызвала сомнения в подлинности у сотрудницы банка, она вызвала милицию. Как пояснил брестчанин, купюру он получил от родственников на свадьбе в качестве подарка. Кто конкретно подарил, он не помнит. Мужчина даже не предполагал, что банкнота может быть поддельной.

С целью установления подлинности купюры была назначена экспертиза. Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, денежный билет номиналом $100 изготовлен способом офсетной печати, защитная нить и водяной знак имитированы.

По данному факту Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК.