В ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы минское «Динамо» потерпело поражение от «Лиепаи» со счетом 1:2. По сумме двух поединков белорусский клуб уступил латвийскому и выбыл из борьбы в еврокубках.

ДИНАМО Мн — ЛИЕПАЯ — 1:2

Минск. Стадион «Динамо». Начало в 19.30. 6705 зрителей.

ДИНАМО Мн: Плотников — Тигиев (Ксенофонтов, 74), Швецов, Гаврилович (К), Чиж — Залеский, Треботич, Яхая, Билоног — Зубович (Вергейчик, 61), Фатаи.

Запасные: Игнатович, Капленко, Лях, Демченко, Иванов.

ЛИЕПАЯ: Ралькевич — Жулев, Ивановс (к), Кейта, Юрковскис — Тоберс, Фортеш, Струмия — Спэтару (Кигурс, 76), Додо, Фрайдей (Аскеров, 77).

Запасные: Эведрис, Вильюмсон, Торрес, Яунарайс-Январис.

ГОЛЫ: 0:1 — Спэтару (10). 0:2 — Додо (70). 1:2 — Ралькевич (90+1, автогол).

Предупреждения: Струмия (38), Фрайдей (44), Додо (60).

Первый матч — 1:1.