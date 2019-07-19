По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства, речь может идти о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проведения маневра.

Налоговый маневр является суверенным правом России, поэтому едва ли корректно говорить о «компенсации» за него для Беларуси, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает Sputnik.

Беларусь и Россия на протяжении нескольких последних месяцев обсуждают вопросы, связанные с реализацией налогового маневра, который предполагает постепенное обнуление экспортных пошлин.

«Налоговый маневр — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России «налогового маневра». Данный вопрос – в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», — заявил агентству Карасин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце минувшего года заявлял, что из-за налогового маневра, который проводит Россия, Беларусь уже три года несет убытки. Как отмечал в начале июля посол республики Владимир Семашко, сохранение существующего порядка взаимоотношений с Россией в нефтяной сфере с учетом налогового маневра для Беларуси может оказаться неподъемным.

По приблизительным подсчетам, этот налоговый маневр обошелся Беларуси почти в 3,5 миллиарда долларов, а до 2024 года Беларусь в общей сложности может потерять 10,8 миллиарда долларов.