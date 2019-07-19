Генеральная прокуратура отметила неудовлетворительное выполнение региональных инвестиционных программ по строительству больниц и других социальных объектов. Некоторые уже отстают от обозначенных сроков на 5 лет и более.

Как было установлено в результате проверки, нарушения допускались практически на всех стадиях – от определения объектов строительства и исполнителей до контроля за соблюдением сроков и использованием бюджетных средств, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате бездействия должностных лиц исполкомов не реализован ряд социально значимых проектов в Минске, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

Так, согласно условиям договора между УП «Медик» и РУП «Институт жилища – НИПТИС им.Атаева С.С.» (учредитель – Министерство архитектуры и строительства) в 2016 году в Минске должно было завершиться проектирование реконструкции 11-й городской клинической больницы, которая с 2011 года находится в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии.

В результате халатного отношения должностных лиц Минского горисполкома и УП «Медик» не закончено проектирование первой очереди реконструкции. При этом в 2016 году работы стоимостью 1,4 млн рублей были полностью оплачены, санкции за неисполнение договорных обязательств превысили 200 тыс. рублей. Несмотря на это не поставлен вопрос о замене проектной организации, возврате бюджетных средств и взыскании штрафных санкций.

Аналогичную ситуацию прокуроры выявили при реконструкции столичного детского сада №474 под Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей и подростков с особенностями психофизического развития.

По условиям договора подряда с ООО «Торес» завершение строительства было определено на декабрь 2013 года. Работы на объекте велись со значительными отступлениями от требований технических нормативных правовых актов и проектной документации. Представители заказчика и одновременно технического надзора – КУДП «УКС Запад» принимали и утверждали акты сдачи-приемки фактически невыполненных строительно-монтажных работ.

В итоге к моменту окончания срока реализации проекта готовность объекта составила 38%. Согласно акту контрольного обмера стоимость выполненных работ была завышена на 90 тыс. рублей.

Кроме того, на протяжении строительства заказчик не обеспечивал сохранность возведенных конструкций, технологического оборудования и материалов на объекте. Это повлекло причинение ущерба и дополнительные финансовые затраты из бюджета в размере свыше 250 тыс. рублей.

Грубые нарушения законодательства допущены и при возведении и других объектов: общежития малосемейного типа для медицинских работников в д.Лесковка Минского района; Минского областного конноспортивного комплекса «Урожайный»; средней школы в микрорайоне № 6 г.Борисова; терапевтического корпуса УЗ «Осиповичская ЦРБ»; административно-лечебного корпуса УЗ «Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия».

По результатам проверок органы прокуратуры внесли представления в Гомельский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком.

По ряду выявленных нарушений прокуратура организовала проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Одновременно Генеральная прокуратура проинформировала премьер-министра о состоянии законности при разработке и выполнении инвестиционных программ. Предложила рассмотреть поднятые вопросы на уровне правительства с приглашением представителей Генпрокуратуры, КГК, областных и Минского городского исполкомов, всех заинтересованных министерств и ведомств.