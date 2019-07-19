Фигурки Лесиков, которые встречают гостей на въезде в столицу, переедут на детские площадки и в парки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня талисман II Европейских игр можно увидеть в пяти местах города: лисенок Лесик встречает гостей столицы на въездах в Минск по брестской, витебской, гродненской, могилевской трассах, также один находится возле стадиона «Динамо».

Руководитель службы по благоустройству «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова сообщила, что четыре скульптуры Лесика переедут на детские площадки и в городские парки. Лисенок возле «Динамо» пока останется.