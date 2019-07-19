Билеты на поезда городских и региональных линий экономкласса теперь можно купить через терминалы самообслуживания, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре БЖД.

На вокзале станции Минск-Пассажирский установлены первые 10 новых терминалов самообслуживания, которые позволяют пассажирам самостоятельно оформить проездные документы на поезда региональных линий экономкласса, а также городских линий. Оплату можно произвести карточками всех банков, включая международные. Кроме того, принимаются и наличные деньги, аппараты выдают сдачу.

С сентября 2019 года БЖД планирует начать продажу электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами через Интернет.