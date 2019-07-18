ВОЗ зафиксировала первый случай заражения вирусом Эболы в конголезской Гоме, откуда болезнь может распространиться на другие страны региона.

В связи со вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго (ДРК), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила на международном уровне чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сделал в среду, 17 июля, в Женеве.

По его словам, несмотря на все усилия, геморрагическую лихорадку на северо-востоке ДРК не удалось взять под контроль. «Настало время, чтобы мир обратил на это внимание, пора удвоить усилия», — подчеркнул Адханом Гебрейесус, добавив, что борьба велась почти год «в сложнейших условиях».

Первая вспышка заболевания на границе с Руандой

Решение объявить ЧС было принято после заседания чрезвычайного комитета ВОЗ по международным медико-санитарным правилам, посвященного ситуации с вирусом Эбола. Комитет подтвердил первую вспышку заболевания в Гоме (провинция Северное Киву) на границе с Руандой. Эксперты опасаются, что этот населенный пункт может стать своего рода «входными воротами» для проникновения вируса в другие страны региона. Специалисты обратили внимание на недопустимость задержек в финансировании, необходимом для стабильности мер борьбы с вирусом.

ЧС не означает запрет на поездки

Вместе с тем председатель комитета Роберт Штеффен предупредил, что мировое сообщество не должно использовать режим ЧС в качестве предлога «для ограничений на торговлю или поездки» в ДРК, что может отрицательно повлиять на жизнь и источники существования людей в регионе.

Ранее в комитете отмечали, что распространению Эболы в ДРК способствуют миграция населения, привычка местных жителей обращаться к целителям, угрозы безопасности и плохая профилактика инфекций.

По данным ВОЗ, с середины 2018 года порядка 2500 человек заразились вирусом Эболы, из них около 1680 скончались.