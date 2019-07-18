17 июля в МИД Беларуси прошло рабочее совещание первого заместителя премьер-министра Александра Турчина с руководителями белорусских дипломатических представительств и консульских учреждений. В совещании участвовали руководители республиканских органов госуправления, белорусских отраслевых министерств, концернов и предприятий, представители Аппарата Совета Министров и Национального банка, сообщает МИД.

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел, представил итоги работы белорусских загранучереждений за первые пять месяцев этого года.

Он подчеркнул, что белорусские дипломаты ставят перед собой задачу обеспечить многовекторность и сбалансированность во взаимодействии с внешними партнерами, в том числе во внешнеэкономической сфере.

Подводя итоги совещания, Турчин обозначил важнейшие задачи загранучереждений – поиск новых торговых путей и рынков сбыта продукции, но призвал не забывать о присутствии на традиционных направлениях.

Выступая на ежегодном семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси 15 июля, глава МИД Владимир Макей также заявил, главной задачей белорусских посольств является продвижение белорусских товаров и услуг на внешних рынках.