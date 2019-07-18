Стартап Илона Маска показал устройство, соединяющее мозг с компьютером

Ключевые моменты презентации Neuralink

В основе устройства лежат гибкие нити толщиной от 4 до 6 микрометров, в каждой из которых находятся десятки электродов. Эти электроды фиксируют импульсы мозга и передают их на приемник в виде электрических сигналов.

Для вживления нитей в мозг используется специальная машинка: она может встраивать до шести устройств в минуту, при этом избегая кровеносных сосудов — это уменьшает вероятность воспаления. На первоначальном этапе нити будут вести к приемнику, расположенному за ухом; позже от него планируется отказаться, и информация будет передаваться сразу на внешнее устройство.

Технология уже успешно опробована на мышах: Neuralink провела около двух десятков попыток внедрить им импланты и в 87% случаев операция прошла успешно. В одном из последних экспериментов нити, вставленные в мозг мыши, по USB-кабелю соединили с компьютером, что позволило проанализировать мозговую активность животного — в Neuralink заявили, что количество полученных данных на порядок превысило информацию, которую могут распознать современные аналоги.

Основной целью Neuralink в ближайшей перспективе является имплантация устройств парализованным людям, чтобы они могли силой мысли управлять смартфонами или компьютерами. В компании надеются в ближайшее время получить от контролирующих органов разрешение на проведение клинических испытаний на людях — предполагается, что тесты могут начаться уже в конце 2020 года.