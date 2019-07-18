Сотрудники ГАИ применили табельное оружие при задержании пьяного водителя в Мстиславском районе. Об этом в Telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

«Для принудительной остановки автомобиля «БМВ» возле деревни Старое Село Мстиславского района сегодня ночью сотрудники отдела ГАИ Мстиславского РОВД использовали табельное оружие. Автомашина ехала из Мстиславля, петляя из стороны в сторону по всей ширине проезжей части», — сообщает официальный представитель МВД. За рулем находился житель Мстиславского района, который признался, что пытался скрыться от сотрудников ГАИ из-за того, что был пьян. В «БМВ» также была пассажир — девушка.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа РОВД Мстиславского района.