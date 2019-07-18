В Германии новый министр обороны. И снова – женщина.

Урсула фон дер Ляйен, которая днем ранее была избрана на пост председателя Еврокомиссии, передала полномочия главы ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Торжественная церемония прошла в Берлине в резиденции президента ФРГ, сообщает Euronews. Через неделю на внеочередном заседании Бундестага Крамп-Карренбауэр будет приведена к присяге.

В декабре прошлого года к Крамп-Карренбауэр перешли и бразды правления в Христианско-демократическом союзе. В должности председателя ХДС она сменила Ангелу Меркель. Ее неоднократно называли самой вероятной преемницей Меркель на посту канцлера.