17 июля 2019 года в 13-41 борисовским спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь на предприятии по производству глазированных сырков, информирует МЧС.

По прибытии на место, выяснилось, что в дозаторе творожной массы оказалась зажата рука женщины, которая работает укладчиком-упаковщиком предприятия. По предварительным данным, это произошло в процессе мойки оборудования.

Работниками МЧС при помощи специального инструмента и бензореза рука женщины была извлечена. Пострадавшую передали бригаде медиков. После осмотра с различными травмами она была госпитализирована в районную больницу.