Подавляющее число вопросов по интеграции России и Беларуси уже решены, но оставшиеся носят принципиальный характер и несут риски консервации строительства Союзного государства или даже отката назад, если не будут сняты, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на форуме регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси».

«Как уже это было озвучено на последней встрече премьер-министров наших стран, подавляющее большинство вопросов программы уже согласовано. Есть ряд нерешенных вопросов, они, конечно же, носят принципиальный характер, и если они решены не будут, это может законсервировать процесс строительства Союзного государства, а, при определенных обстоятельствах, этот процесс даже развернуть назад», — предупредил министр.

«Если посмотреть на ситуацию в мире, к сожалению, она характеризуется разрушительным трендом противостояния, поэтому сейчас для нас с вами особую роль приобретает интеграционные процессы — объединение человеческих и производственных ресурсов для достижения общих целей и задач. Очевидно, что нам необходимо расширять нашу роль и вовлеченность в глобальную экономику. Только объединив наши усилия, мы сможем стать по-настоящему конкурентоспособными. Именно поэтому решениями глав наших государств для целей интеграционных процессов в рамках Союзного государства и создана совместная российско-белорусская рабочая группа по реализации положения договора о создании Союзного государства», — сказал Орешкин.

Как сообщалось, Беларусь и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой.

«За шесть месяцев проведена огромная экспертная работа. Перед нами стояла задача — провести не просто ревизию, но и разработать программу действий по реализации положения договора. Реализация такой программы в случае принятия соответствующего решения нашими президентами позволит достичь принципиально нового уровня в развитии Союзного государства. И что важно — без внесения каких-либо изменений в базовый договор», — отметил Орешкин.

По его словам, проект программы предполагает «несравненно больший охват интеграционных сфер, чем то, что мы имеем в рамках ЕАЭС, охватывает и налоговое законодательство, и финансовую, и кредитно-денежную, бюджетную политику, антимонопольное, и таможенно-тарифное регулирование, правила в области защиты прав потребителя, а также политику в области охраны труда и социальной защиты населения и много другое».