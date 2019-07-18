Белорусский президент предложил разобраться с проблемными темами к декабрю 2019 года – 20-летию Союзного договора.

Снять все спорные вопросы, которые накопились в отношениях России и Беларуси, к концу текущего года предложил президент Беларуси на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik.

«Хотел бы внести предложение. Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит. В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть», – сказал Лукашенко.

Глава государства также предложил подписать к этому сроку программу, которая определила бы стратегию дальнейших действий.

«Я предлагаю снять все вопросы к этой дате, и в рамках Высшего Госсовета, или мы как договоримся, все это утвердить – и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть», – сказал Лукашенко. Он также напомнил, что датой Икс является 8 декабря.

По мнению Лукашенко, все вопросы лежат на поверхности. Он также сказал, что граждане обеих стран давно ждут от президентов принятия конкретных решений.

«Момент характеризуется тем, что надо принимать решения», – сказал белорусский президент, отметив при этом, что главы России и Беларуси со своей стороны «свой путь прошли».

Президенты встречались в последнее время несколько раз – в Сочи, в Москве, в других городах. Общественность тем временем, по словам Лукашенко, подвергала его и его российского коллегу критике за излишне частые контакты, которые не приводили к конкретным результатам.

«Мы все решили, то, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу», – заметил Лукашенко.

По его словам, все вопросы переданы на правительственный уровень. Есть стратегический документ в формате программы и «куча текущих проблем», которые видят все заинтересованные стороны. При этом программа, по словам белорусского президента, согласована на 80-90%.

Встреча лидеров двух стран проходит в четверг в Санкт Петербурге в рамках VI Форума регионов Беларуси и России. В центре внимания пленарного заседания Форума будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией.

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