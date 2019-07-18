Футболисты борисовского БАТЭ вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает БЕЛТА.

В ответном поединке 1-го круга квалификации на поле городского стадиона в Гливице чемпионы Беларуси одержали волевую викторию над польским «Пястом» со счетом 2:1.

Первую половину выездной игры подопечные Алексея Баги начали за здравие и минут 15 полностью владели инициативой. Однако атакам борисовчан не хватало острого завершения, а те немногие моменты, которые были у Яссе Туоминена и его партнеров, опасности воротам «Пяста» не представляли. Постепенно хозяева завладели преимуществом, и на 21-й минуте после верховой передачи с левого фланга атаки Якуб Червиньски поразил ворота Антона Чичкана. Пропустив мяч, борисовчане пытались наладить атакующую игру, но до перерыва у них ничего не получилось.

Во второй половине встречи долгое время шла вязкая борьба почти без угроз воротам. Когда до финиша второго тайма оставалось 15 минут, чемпионы Беларуси резко прибавили в движении и на 82-й минуте заработали пенальти, который реализовал вышедший на замену Эрвейн Мукам. А еще через 5 минут капитан БАТЭ Игорь Стасевич отлично выполнил штрафной удар, а Захар Волков замкнул верховую подачу — 2:1. После матча довольный победой Алексей Бага сказал, что в таких противостояниях самое главное — результат, а он достигнут. Первая встреча на поле «Борисов-Арены» завершилась вничью — 1:1.

Во втором раунде квалификации главного континентального турнира БАТЭ встретится норвежским «Русенборгом». Чемпион Норвегии дважды победил североирландский «Линфилд» — 2:0 (в гостях) и 4:0 (дома). Первый матч БАТЭ и «Русенборга» состоится в Борисове 24 июля, повторный — 31 июля в Тронхейме.

Футболисты «Пяста» переходят во второй по рангу турнир Лигу Европы и во 2-м квалификационном круге будут соперничать с ирландским «Дандолком». Первый поединок пройдет 25 июля в Гливице, ответный — 1 августа в Дандолке.