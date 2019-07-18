Готовы ли Путин и Зеленский сесть за стол переговоров, стоит ли ждать приезда в Минск Дональда Трампа и как новые минские переговоры по Донбассу скажутся на имидже Беларуси?

На прошлой неделе новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться и вместе с президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. В качестве места для встречи Зеленский предложил Минск.

Президент РФ заявил, что в целом поддерживает эту инициативу.

— Это может быть интересно. Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата, — сказал Владимир Путин.

Однако эксперты скептически оценивают и перспективы таких переговоров, и саму возможность встречи в таком формате в ближайшем будущем.

— На сегодняшний день, к сожалению, нет никаких признаков, что Россия и Украина готовы что-то всерьез обсуждать, — заявил на дискуссии «Новые минские переговоры по Донбассу: жизнеспособный процесс или пиар ход?» директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Смена формата маловероятна

Заявление о возможной встрече в новом расширенном формате сделано больше для внутреннего пользования и связанно с избирательной кампанией, проходящей сейчас в Украине, считают эксперты.

— С одной стороны, это ответ на консолидацию пророссийских сил в Украине под руководством Медведчука, с другой – Зеленский хочет показать какой-то прогресс, сделать что-то, что Порошенко не делал, — говорит исследователь Фонда Карнеги за международный мир Балаш Ярабик.

Кроме того, Зеленский хочет таким образом привлечь дополнительное внимание международного сообщества к ситуации на Донбассе.

Очень заинтересованы в подобных переговорах и белорусские власти.

— Образ миротворца очень положительно сказывается на имидже Беларуси на международной арене. Лукашенко на 150% поддерживает эту инициативу, — говорит координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.

Что касается России, то сам факт ее участия создает видимость заинтересованности РФ в решении конфликта и в перспективе может привести к отмене санкций. А вот Америка вряд ли в ближайшем будущем откликнется на предложение принять участие в мирных переговорах по Украине.

— Анализ интересов показывает, что США не очень хотят институциализации своей вовлеченности в конфликт в Украине. Они скорей заинтересованы в том, чтобы Россия увязла в этом конфликте, кроме того Украина уже рассматривается Америкой как рынок, куда она поставляет вооружения, — рассказывает Денис Мельянцов.

С ним согласен и директор Института политических исследований «Палітычная сфера».

—Предложения Зеленского слишком далеки от той политики, которую сегодня проводит Белый дом. Встреча в таком формате может состояться, только если на США повлияют другие субъекты и каким-то образом убедят изменить свою политику, — считает Андрей Казакевич.

Размытые перспективы

Вне зависимости от того, расширится ли формат переговоров за счет Великобритании и США, серьезных результатов от них в ближайшее время ожидать не стоит, прогнозируют эксперты.

— Россия сегодня достигла на Донбассе практически всего, чего хотела, – создан конфликт, который влияет на политику Украины, предотвращает ее движение в НАТО и ЕС. Нынешнее положение вещей РФ в принципе устраивает. Да, она хотела бы снятия санкций, но большинство санкций завязано на Крыме, а он вынесен за скобки переговорного процесса – поэтому серьезных подвижек ждать не стоит, — считает Денис Мельянцов.

По его словам, более склонной к компромиссам Россия может стать либо в случае проведения децентрализации Украины, чтобы при помощи Донецка и Луганска влиять на украинскую политику, либо при расширении западных санкций.

— Однако надо понимать, что введение новых санкций может вызвать и обратный эффект. Тут показателен пример Беларуси, которая в свое время в ответ на ужесточение санкций еще больше ужесточала репрессии, за которые они были введены, — говорит эксперт.

Таким образом, перспективы переговорного процесса особого оптимизма не вызывают, и Минск, похоже, будет постепенно терять свое значение как площадка для переговоров.

— Беларусь – чуть ли не единственная страна, которая готова принимать представителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Тут комфортно себя чувствует Путин, но необходимо, чтобы Минск стал площадкой, где реально что-то решается, а не так, как сейчас, — говорит посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

В то же время, усталость от этого конфликта растет, и стороны все больше склонны идти на определенные уступки и компромиссы.

— Сам факт переговоров открывает определенное окно возможностей, которым необходимо воспользоваться, — уверен Балаш Ярабик.