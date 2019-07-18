Конкуренция на общем белорусско-российском рынке быть должна, но здорового характера. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с руководителями регионов Беларуси и органов государственной власти субъектов РФ на полях VI Форума регионов, передает БЕЛТА.

В двусторонних взаимоотношениях есть ряд важных вопросов, постоянно идут дискуссии, что тоже неплохо. «Но надо избегать различного рода барьеров, — подчеркнул Михаил Мясникович. — Мы должны конкурировать на общем белорусско-российском рынке, но эта соревновательность должна носить здоровый характер».

Спикер призвал объединять усилия для работы с третьими странами. «Необходимы совместные компании, научно-технические проекты. Будет серьезный совместный бизнес, будут и хорошие результаты», — убежден он.