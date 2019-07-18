Поставки нефтепродуктов из Беларуси за рубеж в январе-мае сократились, по данным Белстата, на 19,9% до 4,57 млн т. В стоимостном выражении экспорт составил 2,278 млрд долларов, или на те же 19,9% меньше, чем в прошлом году.

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в мае составил около 770 тыс. т против 800 тыс. т в апреле. Поставки сократились в сравнении с первым кварталом из-за инцидента с попаданием органических хлоридов в нефтепровод «Дружба». В результате экспорт приостанавливался, а НПЗ работали со сниженной загрузкой. Лишь недавно оба завода были обеспечены качественным сырьем в полном объеме.

Еще одним ограничительным фактором выступает и отсутствие возможности для импорта нефтепродуктов из России. Он не предусмотрен балансом взаимных поставок, подписанным в прошлом году. За пять месяцев Беларусь ввезла из РФ 35,49 тыс. нефтепродуктов на 19,77 млн долларов. Ранее наша страна покупала в России более миллиона тонн различных нефтепродуктов, в том числе моторное топливо и топочный мазут. Соответственно, отечественные НПЗ были вынуждены нарастить поставки на внутренний рынок.

Импорт нефти из России за январь-май составил 7,08 млн т. В мае было ввезено чуть больше 1 млн т. Это заметно меньше, чем в январе-апреле, когда импорт сырья составлял около 1,5 млн т ежемесячно. В сравнении с прошлым годом импорт нефти снизился на 6,5% в январе-мае.

Экспорт беларусской нефти также пострадал из-за инцидента на «Дружбе». В мае он не велся. В итоге за январь-май он упал 27,8% до 488,6 тыс. т. Выручка от него составила 222,7 млн долларов, что на 31,7% меньше, чем в прошлом году.