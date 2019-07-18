Беларусь и Россия сейчас работают над разработкой унифицированных правил приема в вузы двух стран.

Единые правила должны будут упростить абитуриентам процесс сдачи экзаменов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление замглавы Минобрнауки России Марины Боровской, сейчас белорусским абитуриентам, поступающим в российские вузы, необходимо сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), а россиянам, подавшим документы в белорусские вузы, – Централизованное тестирование.

Прохождение экзаменов в нетрадиционном формате приносит дополнительные трудности молодым людям.

Мы сегодня пытаемся проработать вопросы сближения по правилам приема и обсуждаем эту тему, – сообщила Боровская.

На эту тему также высказался глава Минобразования Беларуси Игорь Карпенко.

Он считает, что сближение двух систем не может состоять из простого принятия одной из сторон модели другой, поскольку и у белорусской, и у российской систем есть свои достоинства и недостатки.

По его словам, возможно, будет создана третья форма, которая позволит это все реализовать.