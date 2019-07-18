Нарастание контактов и проектного сотрудничества при отсутствии прогресса по политически знаковым переговорам в отношениях по линии Беларусь-ЕС, получили свое отражение в последние месяцы.

Ключевые тенденции последних лет – нарастание контактов и проектного сотрудничества при отсутствии прогресса по политически знаковым переговорам – получили концентрированное отражение в ходе мероприятий в честь 10-летия «Восточного партнерства». Также в мае-июне происходило постепенное усиление контактов и сотрудничества с финансовыми институтами ЕС и государств-членов. Кроме того, мероприятия в честь 10-летия «Восточного партнерства» и прошедшие в Минске Вторые Европейские игры обусловили несколько большую интенсивность контактов, чем обычно. Такие тренды зафиксировали эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра» , который был презентован на днях в белорусской столице.

Эксперты обращают внимание, что май и июнь оказались особенно насыщенными событиями по линии Беларусь-ЕС. Главным образом это было связано с чередой мероприятий, посвященных 10-летию «Восточного партнерства» (ВП) и, в меньшей степени, проведением в Минске Вторых Европейских игр, которые посетил ряд высокопоставленных представителей государств-членов ЕС.

Центральное место в период мониторинга занимали мероприятия в Брюсселе, посвященные десятилетию «Восточного партнерства». Участие Беларуси в них можно оценить двояко. С одной стороны, в Брюсселе и многих столицах стран-членов ЕС было негативно воспринято решение А.Лукашенко не ехать на мероприятия, несмотря на полученное личное приглашение. Многие интерпретировали это как очередной знак, что Беларусь, несмотря на риторику, не имеет в реальности серьезных намерений расширять и углублять отношения с ЕС. Минск же решение президента объяснил тем, что отношения Беларуси и Евросоюза пока не достигли достаточно высокого уровня.

По словам В.Макея, «придет время, приедет и президент. Пока в наших отношениях сохраняются какие-то ограничения. Честно хочу сказать, что пока мы не видим, что в рамках даже сегодняшних мероприятий мы получили бы какую-то стопроцентную отдачу от такого визита. Визит должен быть максимально результативным и насыщенным» .

Судя по всему, речь не только и даже не столько о сохраняющихся, пусть и символических, санкциях ЕС в отношении Беларуси. А о продолжающемся уже несколько лет отсутствии возможности подписать соглашения о приоритетах партнерства, а также о реадмиссии и визовой фасилитации.

С другой стороны, участие белорусской делегации в мероприятиях всячески подчеркивало заинтересованность Минска в развитии ВП и более продуктивных отношений с ЕС. Возглавлявший делегацию глава МИД призвал не зацикливаться на негативных нюансах и искать «что-то общее, объединяющее, чтобы выйти на поступательный принцип развития».

Как отмечают эксперты «Минского диалога», мероприятия в Брюсселе, как и можно было ожидать, стали поводом для многочисленных заявлений по перспективам как ВП, так и двусторонних отношений с ЕС. Белорусский министр высказал намерение добиться в конечном итоге подписания приоритетов партнерства, работа над которыми приостановлена из-за бескомпромиссной позиции Литвы. Однако сложно прогнозировать, как скоро это может стать реальностью.

Более осязаемые ожидания были высказаны в отношении двух других соглашений, переговоры по которым также продолжаются неприлично долго – соглашениям по реадмиссии и упрощению визового режима. Здесь Минск ожидает, что точка может быть поставлена до конца года, так как все проблемные моменты были сняты.

Такие же ожидания и у Брюсселя. По словам еврокомиссара Йоханнеса Хана, дело остается за определением даты и места подписания документа. И хотя подобные оптимистичные заявления уже звучали как от руководства МИД Беларуси, так и от Хана, в этот раз, вероятно, подписание документов действительно станет фактом уже в ближайшие месяцы. При этом следующие два месяца – сезон отпусков, поэтому можно ожидать сезонного снижения интенсивности контактов.

Маловероятно, что в это время произойдут какие-то знаковые события для отношений Беларуси и ЕС, прогнозируют авторы «Минского барометра». К тому же, в этом году сезон «затишья» совпал с периодом формирования нового состава Европарламента и Еврокомиссии, из-за чего ближайшее время Брюссель будет занят кадровыми вопросами. Также кадровый вопрос затронет и Делегацию ЕС в Минске. Посол Андреа Викторин покинет Беларусь уже в августе, а ее сменщик прибудет осенью.