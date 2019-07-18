Беларусь будет настойчиво продвигать инициативу «Хельсинки-2», так как это будет содействовать обеспечению мира и безопасности в стране и на соседних территориях. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, передает БЕЛТА.

«Беларусь будет настойчиво эту идею (проведения нового совещания ОБСЕ в формате «Хельсинки-2″. — Прим. БЕЛТА) продвигать каждый раз, при каждом удобном случае, при соответствующем поводе. Не для рекламы, а чтобы обеспечить мир и безопасность прежде всего народу нашей страны и нашим соседям», — сказал замминистра.