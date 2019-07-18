Белорусский фристайлист Алексей Гришин выставил на продажу олимпийские награды.

Обе олимпийские награды выставлены на американском онлайн-аукционе RR Auction, сообщает «Прессбол». Начальная ставка на золото Игр-2010 составила пять тысяч долларов, сейчас цена возросла до 22 тысяч, платформа оценивает стоимость лота в более чем 50 тысяч. Бронза Олимпиады-2002 изначально стоила 2,5 тысячи, сейчас – 10,8 тысячи, и оценивается в более чем 25 тысяч долларов.

Гришин, завершивший карьеру в 2014 году, первый в истории Беларуси олимпийский чемпион Зимних игр. В Ванкувере-2010 он завоевал золото, на его счету также бронза Солт-Лейк-Сити-2002, отмечает sports.ru.

С 2010 по 2014 года медали были частью выставки Музея современной белорусской государственности в Минске. После Сочи-2014 музей вернул их спортсмену.

«Они временно содержались в музее, теперь по соглашению Алексей получил их обратно. И, конечно, он знает о ситуации (с продажей)», — заявили в музее olympics.nbcsports.com.