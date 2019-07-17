За коррупционные преступления бывшего гендиректора приборостроительного завода «Оптрон» приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Верховного Суда.

Он также на 5 лет лишен права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями и с совершением юридически значимых действий.

Экс-начальник охраны и службы безопасности «Оптрона» за пособничество и содействие руководителю в принятии материальных ценностей приговорен к 5 годам исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

В законную силу приговор еще не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.