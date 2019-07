Сериалы производства HBO представлены в 137 номинациях, Netflix – в 117

В Лос-Анджелесе во вторник объявили список претендентов на премию «Эмми» — телевизионный эквивалент премии «Оскар». Больше всего номинаций, как и ожидалось, получил последний сезон телевизионной саги «Игра престолов» (Game of Thrones) производства HBO, однако среди претендентов на победу оказалось и много сериалов-новичков, сообщает агентство «Рейтер».

В этом году на премию Телевизионной академии претендует рекордное количество новых сериалов за последние восемь лет – сразу девять новых телешоу возглавили номинации на премии за лучший драматический и лучший комедийный сериалы.

Среди них – триллер «Убивая Еву» (Killing Eve, BBC America), «черная» комедия «Дрянь» (Fleabag, Amazon Studios), оказавшаяся сразу в 11 номинациях, включая номинацию на лучшую главную женскую роль, и сюрреалистическая комедия «Матрешка» (Russian Doll, Netflix).

«В восторге. Жизнь – это по-настоящему волшебное, загадочное путешествие!» — написала в своем твиттере актриса Наташа Лионне, одна из создательниц и исполнительница главной роли в «Матрешке». Этот сериал претендует на победу сразу в 13 номинациях.

Среди самых «звездных» претендентов на победу – Джулия Робертс, исполнившая главную роль в психологическом триллере «Возвращение домой» (Homecoming, Amazon Studios) и Джордж Клуни, исполнивший главную роль в сатирическом сериале «Уловка-22» (Catch-22, Hulu).

Компания HBO поставила рекорд в истории премии «Эмми» — сериалы производства HBO претендуют на победу в 137 номинациях. Троекратный обладатель «Эмми», эпическая сага «Игра престолов», теоретически может завоевать 32 премии – это еще один рекордный показатель. В 2019 году HBO показало финальный сезон драмы о борьбе за Железный трон Семи Королевств.

На втором месте по числу номинаций – Netflix, получивший всеобщее признание за трагическую историю о пяти темнокожих подростках, приговоренных к длительным тюремным срокам за преступление, которого они не совершали. Драма «Когда они нас увидят» (When They See Us), снятая Авой ДюВерней, претендует на победу в 16 номинациях, включая категории за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Сериал был снят на основе истории, которая в действительности произошла в Нью-Йорке в 1989 году. В общей сложности сериалы Netflix заявлены в 117 номинациях.

В категории комедийных сериалов рекорд по количеству номинаций поставила амазоновская «Удивительная Миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel) – в этом году вышел уже третий сезон сериала. «Миссис Мейзел» отметилась в 20 номинациях, включая категорию за лучшую женскую роль для исполнительницы главной роли, актрисы Рэйчел Броснахэн.

Сериал «Чернобыль» (Chernobyl) производства HBO, основанный на реальных событиях, связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС, присутствует в 19 номинациях. Следом идет сатирическое еженедельное телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live), которое выходит в эфире телеканала NBC с 1975 года – его создатели претендуют на победу в 18 категориях.

Открытие прошлого года – телесериал «Поза» (Pose, FX), рассказывающий о жизни транссексуалов и эпидемии СПИДа в Нью-Йорке 1980-х годов, может получить статуэтки в категориях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль», на которую претендует актер Билли Портер, ранее «Эмми» не получавший.

«Я так благодарен за то, что мне удалось прожить достаточно, чтобы дожить до этого дня. “Поза” рассказывает правду, которая настолько сильна, что может преображать сердца и умы», — заявил Портер, исполнивший в сериале роль шоумена Прея Телла.

Церемония вручений премий «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.