Морская служба спасения, пожарные, местная полиция в эту субботу отправились на пляж Росес, чтобы разыскать молодого человека, которого никто не видел после входа в воду.

Об этом проинформировало издание Crónica Global.

Как стало известно, через некоторое время полицейские сообщили о том, что обнаружили человека, который никого не предупредил об этом и остался в одном из борделей города.

Позднее, как пишет издание, белорус вышел на связь со своими друзьями, позвонив им по телефону.

Приятели белорусского туриста уже в это время организовали его поиски.

Вероятно, белорусу придется нести ответственность за расходы, связанные с мобилизацией поисково-спасательных сил, которые отслеживали весь залив, пока белорус развлекался в клубе.