После переписи населения административно-территориальное деление Беларуси может быть пересмотрено. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время VI Форума регионов Беларуси и России, передает БЕЛТА.

«С прошлого года в стране очень серьезно начала подниматься тема нашего регионального развития. Парламентарии получили задание, пока предварительное, посмотреть вплоть до административно-территориального деления республики, которое в последний раз было зафиксировано в 1960-х годах и сегодня с учетом развития, урбанизации, демографии, миграции, естественно, нуждается в определенных корректировках. Здесь мы в первую очередь ждем результатов переписи населения, которая состоится в конце года», — сказал Дмитрий Крутой.

В вопросе регионального развития особое внимание будет уделено городам с населением свыше 80 тыс. человек. «Мы должны предложить особый преференциальный пакет, посмотреть, как эти территории будут развиваться», — отметил руководитель ведомства.

Министерство экономики, по его словам, также плотно работает с районами с тяжелым социально-экономическим положением.

Он рассказал, что в Беларуси изучали опыт других стран по развитию небольших городов — нет универсального рецепта, каждое государство идет своим путем.