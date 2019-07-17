Беларусская железная дорога начала по умолчанию включать в стоимость билетов на поезда внутренних рейсов цену комплекта постельного белья, если приобретается билет в спальный вагон — плацкарт, купе или СВ.

Об этом сообщается на странице БелЖД в соцсети «Вконтакте».

Цена белья — 2 рубля — автоматически добавляется к стоимости билета. При покупке в кассах пассажир может от этой опции отказаться и не платить.

При покупке через интернет на этапе поиска и выбора билетов в интернет-системе пользователь будет видеть цену билета с включенным бельем, то есть на 2 рубля дороже обычного. Однако после оформления заказа, цена билета, выставленная для оплаты, автоматически уменьшается на 2 рубля.