Разработкой генеральных планов городов-спутников белорусской столицы будет заниматься Минский областной исполнительный комитет. Это предусмотрено Указом № 267, который подписал Президент. Подробности сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Документ принят в целях дальнейшего развития Дзержинска, Заславля, Логойска, Фаниполя, Смолевичей и Руденска. Эти населенные пункты расположены на территории Минской области, поэтому ответственность за разработку их генеральных планов закреплена за Миноблисполкомом.

Указом также определен механизм направления бюджетных средств Минска на строительство жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах-спутниках.

Напомним, что в 2019—2025 годах облисполкомы и Мингорисполком должны разработать графики загрузки мощностей организаций крупнопанельного домостроения на двухлетний период. В 2019—2020 годах им поручено обеспечить создание современных конструктивно-технологических систем жилых домов и проектных решений индивидуальной застройки, в том числе изготавливаемой промышленным способом.

Предполагается и развитие территорий. Облисполкомы и Мингорисполком должны в мае 2019-го и ежегодно в январе 2020—2025 годов готовить и утверждать региональный комплекс мероприятий по индивидуальному жилищному строительству.

Отрасль переходит к возведению многоквартирных жилых домов, социальных объектов и административных зданий в энергоэффективном исполнении. В 2019—2020 годах решено при определении предельной стоимости одного квадратного метра учитывать дополнительные затраты, связанные с проектированием энергоэффективного жилья, и выделять его в отдельную категорию.